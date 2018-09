O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Fernando Haddad chega para uma reunião com a diretoria do PT em Curitiba, no dia 11 de setembro de 2018

Fernando Haddad foi indicado nesta terça-feira como candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) às eleições presidenciais, no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impedido de participar por decisão da Justiça Eleitoral, informou uma fonte do PT.

"Essa decisão foi tomada", indicou à fonte à AFP. Em um vídeo publicado no Facebook, o deputado Paulo Pimenta, do diretório nacional do PT, afirmou, sem confirmar diretamente a substituição, que "Lula tem total confiança que Fernando Haddad representará nosso legado, nossa história".

