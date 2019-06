Mercedes de Lewis Hamilton no GP da França

Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da França de Fórmula 1 neste domingo, ficando à frente de seu companheiro de equipe Valtteri Bottas e confirmando o domínio absoluto da Mercedes no Campeonato Mundial, no qual venceram todas as corridas desde o início da temporada.

Esta é a 79ª vitória de Hamilton desde o início de sua carreira, e a 6ª nesta temporada.

Isso permite que ele aumente sua vantagem sobre seu companheiro de equipe no Campeonato Mundial de Pilotos.

As duas Mercedes ultrapassaram Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull) na linha de chegada.

jld / iga / cn

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram