(Maio) Harry posa com a família no castelo de Windsor

O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, visitará quatro países africanos e, em parte de sua viagem, será acompanhado por sua mulher, Meghan, e o pequeno Archie, primogênito do casal.

A pedido do Ministério das Relações Exteriores britânico, os duques de Sussex farão uma visita oficial à África do Sul no final do ano, informou o Palácio de Buckingham em um comunicado sem especificar as datas.

Esta será a primeira viagem oficial da ex-atriz americana de 37 anos, que em 6 de maio deu à luz Archie. O bebê terá cerca de seis meses quando fizer sua primeira viagem.

Harry, de 34 anos, também viajará para Angola e Malauí e, em seguida, para Botsuana.

Os duques de Sussex estão empolgados com esta viagem, afirmou o casal em sua conta oficial no Instagram.

