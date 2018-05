O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Maio de 2018

O príncipe Harry observa o público diante do castelo de Windsor no dia 18 de maio

O príncipe Harry e sua noiva Meghan Markle serão conhecidos como duque e duquesa de Sussex após o casamento neste sábado, anunciou o Palácio de Buckingham, poucas horas antes da cerimônia.

"A rainha tem hoje o prazer de conceder um ducado ao príncipe Harry de Gales. Seus títulos serão duque de Sussex, conde de Dumbarton e barão de Kilkeel", anunciou o Palácio de Buckingham.

Harry recebeu, respectivamente, título nobiliário inglês, escocês e norte-irlandês, como determina a tradição.

A cerimônia de casamento, prevista para 12H00 (8H00 de Brasília), despertou grande interesse.

O irmão de Harry, o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono de sua avó Elizabeth II, recebeu o título de duque de Cambridge, que sua esposa Kate adotou após o casamento.

Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono da Inglaterra, depois do pai, o príncipe Charles, do irmão e de seus três sobrinhos.

Sussex é um condado histórico condado na costa sudeste da Inglaterra e do Reino Unido, com uma população de 1,6 milhão de pessoas. Seu nome vem de "saxões do sul" (South Saxons). Sua principal cidade é Brighton.

O condado foi o cenário da batalha de Hastings, com a qual teve início a vitória sobre os normandos que levou ao trono o rei William o Conquistador.

Dumbarton fica na margem norte do rio Clyde, na Escócia, enquanto Kilkeel é uma pequena localidade pesqueira do condado norte-irlandês de Down.

Quando estiverem na Escócia, Harry e Meghan Markle serão identificados como conde e condessa de Dumbarton.

