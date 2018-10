O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan, receberam vários presentes para o bebê, viram um casal de coalas e posaram diante da emblemática ópera de Sydney nesta terça-feira, em sua primeira aparição pública desde que anunciaram que serão pais na primavera (boreal).

Muito sorridentes, Harry e a ex-atriz americana receberam um par infantil de botas Ugg - um modelo australiano feito de couro de cabra - das mãos do governador-geral, Peter Cosgrove, que representa a Rainha Elizabeth II na Austrália.

O casal visitou o zoológico para observar os coalas e pegou um barco para atravessar a baía de Sídney, na primeira etapa por sua viagem pelo Pacífico.

Meghan usava um vestido branco da estilista australiana Karen Gee quando posou para as fotos diante da ópera de Sidney, cuja arquitetura evoca as velas de um imenso navio.

Centenas de pessoas agitando bandeiras australianas e carregando coalas de pelúcia gigantes receberam Harry e Meghan diante da ópera de Sidney, enquanto atiradores de elite e forças de segurança protegiam o local.

Harry, 34 anos, e Meghan, 37, que se casaram em 19 de maio na capela de São Jorge do castelo de Windsor, realizam como duque e duquesa de Sussex uma viagem de 16 dias que os levará ainda a Nova Zelândia, Fiji e Tonga.

Na segunda-feira, o Palácio de Kesington anunciou que Harry, neto da rainha Elizabeth II, e Meghan esperam seu primeiro filho.

"Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera de 2019". "Suas Altezas Reais apreciam todo o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de compartilhar a notícia feliz com o público", acrescenta a nota do palácio, responsável pela comunicação do príncipe Harry e de seu irmão, o príncipe William, filhos do príncipe Charles e Diana de Gales.

