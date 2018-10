O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Outubro de 2018 11:37 17. Outubro 2018 - 11:37

O casal conversa com um fazendeiro afetado pela seca, nos arredores da cidade de Dubbo

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan, visitaram nesta quarta-feira, na região leste da Austrália, vários agricultores vítimas da seca que afeta o país.

O casal real britânico foi recebido no aeroporto de Dubbo, uma cidade do interior, por crianças com bandeiras australianas.

Harry e Meghan receberam um abraço de Luke Vincent, de cinco anos, que tocou o cabelo ruivo e a barba do príncipe.

A agenda de Harry, 34 anos, e Meghan, 37, que anunciaram esta semana que esperam um bebê, para esta quarta-feira incluía um piquenique em família, a visita a uma escola para jovens aborígenes e o encontro com agricultores afetados pela seca.

A região leste da Austrália foi afetada por períodos extremos de seca. Em Dubbo e suas proximidades o fenômeno dura alguns anos.

O duque e a duquesa de Sussex visitaram uma propriedade agrícola na qual receberam explicações sobre as consequências da falta de água. Também tomaram chá com uma família de agricultores e a duquesa levou, segundo a imprensa, um bolo de banana que ela fez na véspera.

Com a visita, Harry e Meghan seguem os passos da rainha Elizabeth, que viajou a Dubbo em 1954 e 1992.

O casal real iniciou na segunda-feira por Sydney yma viagem de 16 dias pela Oceania.

