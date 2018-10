O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 12:50 16. Outubro 2018 - 12:50

Príncipe Harry e sua esposa Meghan no zoológico de Taronga, em 16 de outubro, em Sydney

O príncipe Harry e sua esposa Meghan receberam muitos presentes para o bebê que esperam, encontraram um casal de coalas e posaram em frente à famosa ópera de Sydney nesta terça-feira em sua primeira aparição pública desde o anúncio de que se tornariam pais.

Sorridentes, Harry e a ex-estrela da série "Suits" foram inundados com presentes, um par de Ugg miniatura, botas australianas de pele de carneiro, cobertores para o bebê e cangurus de pelúcia.

Depois, o casal foi ao zoológico para observar coalas e atravessou de barco a baía de Sydney.

"Nós realmente não poderíamos ter pedido um lugar melhor para anunciar o bebê", disse Harry, um pouco hesitante, saudando seus "companheiros" de Sydney.

Ele também se mostrou satisfeito com a cerveja servida junto com o chá em uma recepção à tarde, "no verdadeiro estilo australiano".

Meghan começou o dia com um vestido branco assinado pela estilista australiana Karen Gee, mas mostrou poucos sinais de estar grávida.

O site da estilista sofreu sob o efeito do tráfego após a sessão de fotos da duquesa de Sussex em frente à ópera de Sydney, cuja arquitetura evoca as velas de um imenso barco.

Centenas de pessoas esperaram o casal perto do edifício mais famoso do país, agitando bandeiras e coalas de pelúcia.

"Eu os acompanho desde o casamento", disse à AFP Edward Atkinson, aposentado de 90 anos. "Quero vê-la interagir com o público", afirmou, explicando que viu a mãe de Harry, Diana, em janeiro de 1988, durante sua visita à Austrália por ocasião do bicentenário do país.

Harry, de 34 anos, e Meghan, 37, disseram "sim" em 19 de maio durante uma cerimônia transmitida por emissoras de televisão do mundo inteiro.

O duque e a duquesa de Sussex realizam uma viagem de 16 dias que também os levará para a Nova Zelândia, Fiji e Tonga.

Pouco depois da chegada do casal à Austrália, na segunda-feira, o palácio de Kensington proclamou que "Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera de 2019".

A rainha Elizabeth II, seu marido o duque de Edimburgo, o príncipe Charles e sua esposa Camila receberam "encantados" a notícia e a mãe de Meghan, Doria Ragland, disse estar "impaciente de receber o primeiro neto", afirmou o Palácio de Buckingham.

"Que notícia fantástica!", exclamou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison no Twitter. "A Austrália está feliz por vocês dois".

Pouco depois do anúncio, as casas de apostas já especulavam sobre os possíveis nomes, com favoritismo para Diana, em homenagem a Lady Di, que faleceu em um acidente de trânsito em Paris em agosto de 1997, quando seus dois filhos eram adolescentes.

Outros nomes bem cotados são Arthur e Alice.

O casal deve receber uma calorosa recepção durante sua turnê, mesmo que a maioria dos australianos concorde, segundo as últimas pesquisas, com uma ruptura dos laços com Londres e ao advento de uma República.

O Palácio de Kensington explicou não esperar mudanças no programa do casal para os próximos dias, apesar das advertências sobre a presença do vírus Zika e os riscos que ele representa para mulheres grávidas.

Esta decisão foi tomada após consulta com os médicos, acrescentou o palácio.

