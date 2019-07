O estado americano do Havaí descriminalizou o porte de pequenas quantidades de cannabis

O estado americano do Havaí descriminalizou o porte de pequenas quantidades de cannabis nesta terça-feira, juntando-se a outras duas dezenas de estados que adotaram medidas semelhantes no país.

Segundo a nova lei, qualquer pessoa com até três gramas de maconha deve pagar uma multa de US$ 130, mas a possibilidade de 30 dias de prisão até mesmo por uma pequena quantidade da droga e uma multa de até US$ 1 mil foram removidas.

A legislatura de maioria democrata do estado aprovou o novo projeto em maio e o enviou ao governador David Ige para aprovação final.

Ige não o assinou, mas também não o vetou, efetivamente deixando o projeto se tornar lei nesta terça-feira.

A nova lei entrará em vigor em 11 de janeiro de 2020.

Grupos de defesa receberam bem a medida, embora tenham dito que não avançou o suficiente para legalizar a droga.

"Infelizmente, três gramas é a menor quantidade de qualquer estado que tenha descriminalizado (ou legalizado) a simples posse de maconha", disse o Marijuana Policy Project em um comunicado.

"Ainda assim, a remoção de penalidades criminais e o possível tempo de prisão por posse de uma pequena quantidade de cannabis é uma melhoria".

Atualmente, outros 24 estados, bem como Washington DC, aprovaram leis que descriminalizaram ou legalizaram a maconha.

