O canal de televisão por assinatura HBO decidiu parar de transmitir lutas de boxe em sua programação após 45 anos, anunciou a emissora nesta quinta-feira (27).

"A partir de 2019 pararemos de transmitir programação de boxe ao vivo pela HBO", assinalou a HBO Sports em um comunicado.

"Como sempre, continuaremos abertos a eventos que encaixem com a nossa programação mista. Isso poderia incluir o boxe, simplesmente não em um futuro próximo", acrescentou.

A união entre a HBO e este esporte começou em 1973, quando George Foreman acabou com o reinado de Joe Frazier nos pesos-pesados.

O canal foi pioneiro em sua cobertura por assinatura do boxe. Ao longo dessas décadas, transmitiu mais de 1.000 lutas, protagonizadas por vários dos maiores nomes da história do esporte.

Sua luta mais recente foi a esperada revanche entre o mexicano Saúl "Canelo" Alvarez e o cazaque Gennady Golovkin pelo cinturão dos médios, com a vitória por decisão da maioria para o latino-americano.

A HBO irá se despedir de sua cobertura do boxe com a luta entre Daniel Jacobs e Sergiy Derevyanchenko, em 27 de outubro, no Madison Square Garden de Nova York, pelo cinturão dos médios pela Federação Internacional de Boxe.

