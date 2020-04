O arcebispo José Domingo Ulloa se prepara para celebrar o Domingo de Ramos no helicóptero, na Cidade do Panamá

Os milhares de fiéis que enchem ruas e igrejas na América Latina para celebrar a Semana Santa terão de ficar em casa este ano, devido à pandemia do novo coronavírus. Várias iniciativas foram pensadas, porém, para que possam se aproximar da celebração, como o uso de helicópteros.

Confira abaixo o que foi planejado para alguns pontos desta região que inclui vários dos países com mais católicos do mundo, como Brasil, México, Colômbia e Argentina:

- Cristo no helicóptero -

No Equador, a arquidiocese local decidiu fazer um passeio de duas horas de helicóptero, da imagem do Cristo del Consuelo. Dos ares, padres transmitirão uma bênção a quem colocar imagens religiosas nas janelas de suas casas.

No Panamá, o arcebispo José Domingo Ulloa fez, em um helicóptero, a tradicional oferenda de ramos no domingo passado, devido à quarentena total.

- Brasil: sem tapetes de serragem -

A Confederação Nacional de Bispos do Brasil, país com mais católicos do mundo (cerca de 120 milhões), pediu para que as missas sejam feitas a portas fechadas e transmitidas pela TV, por rádio e pelas redes sociais.

Além disso, foram suspensas tradições centenárias e muito populares, assim como as procissões da Paixão de Cristo e o ritual de lavar os pés praticado na Quinta-feira Santa.

A montagem de tapetes gigantes de serragem nas ruas da cidade colonial de Ouro Preto, em Minas Gerais, também não vai acontecer este ano.

As igrejas evangélicas, com uma influência crescente e mais de 42 milhões de membros, também promovem seus cultos pela Internet, TV e rádio. No Domingo de Ramos, foi feito um dia de jejum nacional com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

- 'Semana Santa em casa' -

Na Venezuela, dada a atual quarentena, a Igreja Católica fez o convite para celebrar uma "Semana Santa em casa" através de transmissões no Instagram e no Facebook, um plano dificultado pela intermitência da conexão à internet e pelos apagões, especialmente no interior do país.

Já em Cuba, pela primeira vez em 60 anos de Revolução, o Partido Comunista permitiu que as principais cerimônias e ritos religiosos da Semana Santa fossem transmitidos na rádio e na televisão do Estado.

Na Colômbia, diante do confinamento geral, ritos e missas serão realizados a portas fechadas e, em alguns casos, com transmissão televisiva, ou por redes sociais.

A Argentina segue o mesmo exemplo: o arcebispo Marcio Poli irá celebrar uma missa de Páscoa sem fiéis, que será transmitida pela TV e por streaming.

No Peru, o passeio pelos 33 templos e a procissão de Cristo, acompanhada de uma centena de lhamas e mulas, serão substituídos por missas e orações virtuais, ou televisionadas, em meio ao confinamento generalizado.

Assim como no Peru, a procissão do Santo Entierro de El Salvador, que aconteceria na Sexta-feira Santa, foi cancelada devido à quarentena domiciliar obrigatória.

