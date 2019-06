(2015) Investigadores holandeses e malaios trabalham no local da queda do avião

Os promotores da Holanda devem indiciar quatro pessoas por assassinato no caso da derrubada, com um míssil russo, de um avião de passageiros na Ucrânia em 2014, e o julgamento começará em março de 2020, anunciaram nesta quarta-feira as famílias das vítimas.

"Um julgamento começará em 9 de março de 2020 contra quatro pessoas acusadas de assassinato", afirmou à imprensa Silene Fredriksz, que perdeu um filho e sua nora na tragédia, pouco depois de um encontro das famílias das vítimas com as autoridades holandesas sobre a investigação.

