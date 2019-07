Um homem foi detido na madrugada desta quarta-feira depois de escalar o portão do Palácio de Buckingham, a residência oficial da rainha Elizabeth II em Londres, informou a polícia nesta quinta-feira.

"Um homem de 22 anos foi detido às 2H00 da manhã de quarta-feira, 10 de julho, depois que escalou o portão de entrada do Palácio de Buckingham", informou a Scotland Yard em um comunicado.

O homem não estava armado e o incidente não foi considerado um ato terrorista, afirmou a polícia. O intruso permanece detido em uma delegacia de Londres.

A rainha estava no palácio no momento do incidente, de acordo com o porta-voz de Buckingham Palace.

De acordo com o jornal The Sun, o invasor caminhou por vários minutos pela grama do palácio até ser detido.

No ano passado, um morador de rua foi encontrado dormindo na grama.

A invasão mais famosa aconteceu em 1982, quando Michael Fagan conseguiu entrar no quarto da rainha, que estava na cama.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias