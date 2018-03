O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

12. Março 2018 - 15:37

Um australiano de 26 anos foi morto após atacar no domingo à noite com uma faca um soldado de guarda na residência do embaixador do Irã em Viena, informou a polícia local.

O assaltante, de origem egípcia, "morreu no local", indicou à AFP um porta-voz da polícia, Harald Soros.

Nesta segunda-feira, uma busca foi feita na casa do agressor para tentar esclarecer o incidente. A pista terrorista não está "excluída nem confirmada", segundo o porta-voz.

O ataque aconteceu às 23h35 em um bairro residencial de Viena. Durante a agressão, os dois homens rolaram no chão e o soldado recebeu várias facadas. Ele sobreviveu graças ao colete a prova de balas, explicou Soros.

O soldado "usou spray de pimenta primeiro" antes de disparar "pelo menos quatro tiros", de acordo com a mesma fonte.

O vice-chanceler austríaco, Heinz-Christian Strache, ressaltou que o soldado disparou "em defesa legítima" e que ele "agiu adequadamente".

O soldado, ferido no braço e em estado de choque, foi hospitalizado.

