Os fãs do "Homem-Aranha" podem respirar aliviados: o personagem continuará no universo cinematográfico Marvel (MCU) depois de um acordo com a Sony anunciado nesta sexta-feira (27) e alcançado um mês depois que a ruptura entre os dois estúdios parecia inevitável.

A Sony, proprietária dos direitos cinematográficos do personagem, e a Marvel anunciaram que o terceiro filme da série "Spider-Man: Homecoming", produzido pelo lucrativo estúdio de super-heróis de propriedade da Disney, chegará aos cinemas em 16 de julho de 2026.

Os dois filmes anteriores do agora discípulo de Tony Stark arrecadaram juntos 22 bilhões de dólares na bilheteria mundial, ao mesmo tempo em que o personagem vivido pelo jovem ator Tom Holland se tornou uma figura cada vez mais central no MCU.

E com este acordo, poderá aparecer em outros filmes da Marvel, algo que poderia não acontecer caso os dois estúdios não chegassem a um acordo financeiro.

"Estou feliz que o caminho do 'Spidey' continue no MCU. Todos nós no estúdio Marvel estamos muito comovidos por poder continuar trabalhando nisso", declarou o presidente da Marvel e produtor do título, Kevin Feige.

"Spider-Man é um ícone poderoso e um herói cuja história abrange todas as idades e públicos de todo o mundo. Também é o único herói com poder de cruzar universos cinematográficos, pois, enquanto a Sony desenvolve seu próprio 'Aranhaverso', nunca se sabe que surpresas podem acontecer no futuro", acrescentou.

A Marvel tem os direitos de muitos personagens de Stan Lee, como Vingadores e Pantera Negra, e agora também tem acesso aos estúdios Fox (com os X-Men à frente), que a Disney acaba de adquirir.

O Homem-Aranha começou a aparecer no MCU depois que os dois gigantes de Hollywood fecharam um acordo sem precedentes, e ainda bem secreto, para coproduzir e dividir os lucros dos filmes.

Segundo a imprensa especializada, em agosto passado não conseguiram chegar a um consenso sobre as condições financeiras de suas futuras produções.

O acordo deve retomar os planos para um quarto filme do Cabeça de Teia interpretado por Holland, apesar de o comunicado não mencionar isso.

