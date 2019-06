Ao longo dos anos, houve numerosas fugas engenhosas de prisões nos Estados Unidos, mas, no sentido oposto, um homem usou a criatividade para ir para a cadeia, entrando em uma delegacia de polícia perto de Seattle com uma caixa de donuts.

Segundo o gabinete do xerife do condado de King, o homem de 26 anos entrou na semana passada em uma delegacia de polícia de Fairwood depois de quebrar uma janela durante a noite. Ali aguardou os policiais, que encontraram sentado com seus pés em uma cadeira, assistindo televisão enquanto terminava de fumar um cigarro.

Ao lhe perguntarem o que havia feito, disse que preferia ir para a prisão por ter entrado na delegacia em vez de ser detido por ter matado seu colega que mora com ele, informou a polícia. Não estavam claros os motivos do suposto assassinato.

Temendo que os policiais se irritassem com sua entrada, o suspeito levou um pedido "de paz": uma caixa de donuts frescas.

Seu desejo então foi atendido, e ele foi preso na carceragem do condado.

"Que polícia não gosta de donuts?", escreveu a força policial em sua página do Facebook.

