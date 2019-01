Homem fere 20 crianças com um martelo em escola na China 

Um homem feriu 20 crianças nesta terça-feira, três delas gravemente, em uma escola em Pequim, e foi preso em seguida, informaram as autoridades locais.

Um suspeito se encontra "sob controle" e os estudantes feridos foram internados no hospital, declarou o governo do distrito de Xicheng, sem explicar como ou por que o homem realizou o ataque.

O estado das três crianças gravemente feridas é estável e suas vidas não estão em perigo, acrescentaram as autoridades do bairro de Xicheng, no oeste da capital chinesa.

O ataque foi cometido por um homem armado com um martelo, segundo a mídia local.

Ataques violentos dirigidos contra crianças em idade escolar não são incomuns na China, que tem visto uma série de incidentes mortais nos últimos anos.

Em abril passado, um homem de 28 anos matou nove estudantes do ensino médio quando eles voltavam para casa, em um dos mais letais ataques com faca do país nos últimos anos.

O assassino, que disse ter sofrido bullying quando frequentou a escola na província de Shaanxi, no norte da China, foi executado em setembro.

Mais tarde, em 2018, uma mulher que usava facas feriu 14 crianças em um jardim de infância na província de Sichuan.

Em janeiro de 2017, um homem armado com uma faca de cozinha esfaqueou e feriu 11 crianças em um jardim de infância na região autônoma do sul de Guangxi Zhuang.

Tais incidentes forçaram as autoridades a aumentar a segurança nas escolas e levaram a pedidos de mais estudos sobre as causas de tais atos.

