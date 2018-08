O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um homem armado com uma faca matou nesta quinta-feira a mãe e a irmã e feriu outra pessoa em uma cidade a 30 km de Paris, antes de ser morto pela polícia, que não informou até o momento se o ataque - reivindicado pelo EI - foi um ato terrorista.

O agressor foi morto pela polícia quando saiu da casa em que estava entrincheirado, indicou à AFP o delegado responsável pelo caso na cidade de Trappes.

"O indivíduo foi neutralizado", confirmou no Twitter o ministro do Interior, Gérard Collomb, que seguiu imediatamente para a Trappes, cidade que fica a 30 quilômetros de Paris.

"Meus pensamentos estão com as vítimas e seus parentes", completou Collomb na mesma rede social. As forças de segurança investigam para esclarecer as circunstâncias do ataque, completou.

Pouco depois do ataque o grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria da ação.

"O autor do atentado na cidade de Trappes é um dos combatentes do Estado Islâmico e executou o ataque em resposta ao apelo para atacar cidadãos dos países da coalizão internacional", afirmou a Amaq, a agência de propaganda do grupo extremista.

As autoridades, no entanto, não descartam outras pistas. O criminoso tinha ficha policial desde 2016 por apologia ao terrorismo, segundo uma fonte oficial.

Em função da identidade das vítimas, a polícia também investiga um possível drama familiar.

O Departamento Antiterrorista do Ministério Público de Paris não abriu uma investigação até o momento.

O ataque aconteceu um dia depois da divulgação de uma mensagem de áudio do líder do EI, Abu Bakr Al Bagdadi, na qual, após um ano de silêncio, pede a seus partidários que continuem com a "jihad".

A mensagem foi divulgada no momento em que o grupo extremista está encurralado na Síria e foi expulso de todos os centros urbanos do Iraque, depois de ter controlado grandes faixas de território nos dois países.

A França vive em estado de alerta ante a ameaça extremista desde uma onda de atentados sem precedentes em sua história em 2015. Este ano foi alvo de dois ataques que deixaram cinco mortos.

Trappes é um subúrbio parisiense pobre, localizado a 30 quilômetros da capital francesa. Grande parte de seus 30.000 habitantes têm origem estrangeira e o índice de desemprego na área é duas vezes maior que a média nacional.

Também é conhecida por ser uma das localidades de onde mais jovens (quase 50) saíram para combater ao lado do grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, informou recentemente à AFP o prefeito da cidade.

