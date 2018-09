O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

4 de Setembro de 2018

Arif Alvi, novo presidente do Paquistão, em foto obtida em 27 de agosto de 2018 em Islamabad

Arif Alvi, homem próximo ao primeiro-ministro Imran Khan, foi eleito presidente nesta terça-feira (4) pelos parlamentares do Paquistão, e sucederá a Mamnoon Hussain à frente do único país muçulmano dotado de arma nuclear - anunciou a televisão estatal.

"É uma enorme responsabilidade. Farei o melhor para trabalhar na melhoria do Paquistão", declarou à imprensa logo depois de sua eleição nesse posto.

"Eu sou o presidente de Paquistão e não de um único partido", acrescentou, dirigindo-se à Assembleia Nacional.

Dentista de formação e que fez parte de seus estudos nos Estados Unidos, Alvi é um dos fundadores do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI, o "Movimento pela Justiça"), atualmente no poder sob a liderança do ex-campeão de críquete Imran Khan.

Antes, foi seu secretário-geral durante oito anos, desde 2006.

Este pai de quatro filhos, ativo no Twitter, de bigode e óculos finos, foi ferido em uma manifestação contra o ditador Ayub Khan, em Lahore, em 1969. Ele ficou com uma bala alojada no braço direito.

A eleição presidencial no Paquistão não se decide pelo voto universal. O partido que ganha as legislativas impõe tradicionalmente seu candidato a este cargo, motivo pelo qual sua vitória era algo esperado.

Mais de mil senadores e deputados federais e provinciais participaram da votação.

