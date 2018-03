O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Março de 2018 11:16 13. Março 2018 - 11:16

(12 mar) Polícia vigia a residência do embaixador do Irã na Áustria

O homem de 26 anos que foi morto no domingo após uma tentativa de atacar um soldado diante da residência do embaixador do Irã em Viena tinha "afinidades com o islã político", afirmou a secretária de Segurança Pública da Áustria.

De acordo com a análise preliminar dos dados obtidos em sua residência em Viena, o homem, um austríaco de origem egípcia, "tinha claramente afinidades com o islã político", afirmou Mihaela Kardeis, comandante da Segurança Pública.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.