Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 17:27 21. Agosto 2018 - 17:27

Dois homens de 20 e 24 anos foram condenados à morte nesta terça-feira por um tribunal indiano que os declarou culpados pelo estupro de uma menina de 8 anos.

Esta sentença é uma das primeiras anunciadas após uma nova lei, que permite acelerar os processos judiciais e a condenação à morte pelo estupro de crianças.

O crime aconteceu há dois meses. Após os fatos, multidões de manifestantes saíram em passeata pedindo "morte aos estupradores!". A menina continua internada em um hospital em estado crítico.

Os criminosos esperaram a menina em frente à sua escola em Mandsaur, no estado de Madhya Pradesh (centro).

Os indivíduos a levaram a um local isolado, a estupraram e feriram, antes de abandoná-la acreditando estar morta. Vizinhos a encontraram e a levaram para o hospital.

A última execução por estupro no país aconteceu há 14 anos em Calcutá (leste). Dhananjay Chatterjee, segurança de um edifício, foi enforcado por estuprar e assassinar uma jovem de 18 anos em 1990.

Em 2016 foram registradas 40.000 denúncias por violência sexual no país. Algumas associações suspeitam, no entanto, que este número seja apenas a "ponta do iceberg".

