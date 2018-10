O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

03. Outubro 2018 - 16:35

O grupo automobilístico japonês Honda vai unir forças com a General Motors e sua subsidiária em tecnologia Cruise para desenvolver e fabricar veículos autônomos em grande escala - anunciaram as empresas nesta quarta-feira (3).

A Honda vai investir US$ 2 bilhões durante 12 anos neste projeto comum e terá uma participação na Cruise de até US$ 750 milhões.

"É o passo lógico na relação da General Motors e da Honda, dado nosso trabalho conjunto em carros elétricos e nossa estreita integração com a Cruise", disse a presidente da GM, Mary Barra, em um comunicado.

As principais fabricantes e empresas de tecnologia lutam para desenvolver veículos realmente autônomos, vistos pela indústria como o futuro da mobilidade.

"A Honda escolheu trabalhar com a Cruise e a General Motors, devido a sua liderança na tecnologia de veículos autônomos e elétricos e nossa visão comum de um mundo com zero emissões (de poluentes) e zero colisões", explicou o diretor da Honda, Seiji Kuraishi.

Cruise afirma que está testando veículos sem condutor em estradas dos estados americanos de Arizona, Califórnia e Michigan, "nas situações de direção mais desafiadoras e imprevisíveis".

A empresa tem uma instalação de pesquisa e desenvolvimento em San Francisco, na qual a GM investiu US$ 14 milhões até agora.

"Juntos, podemos dar à Cruise o melhor design do mundo, a perícia em engenharia e em fabricação, bem como a dimensão global para torná-lo líder na tecnologia de veículos autônomos, enquanto o lançamento de carros sem motoristas avança em larga escala", disse Barra.

