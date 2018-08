O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Agosto de 2018 14:31 31. Agosto 2018 - 14:31

Um hotel no subúrbio de Tóquio tem uma recepção tranquila e aparentemente vazia, mas quando o visitante se aproxima é recebido por uma voz grave e metálica.

Dois robôs em forma de dinossauro, com o tradicional quepe, aparecem, alertados por um detector de movimentos, e convidam o cliente a fazer o check in em um monitor.

A interação é muito limitada e o objetivo é sobretudo lúdico no establecimento, oportunamente chamado Henn na, literalmente "Raro", onde os peixes do aquário também são robôs, ou melhor, pequenos artefatos articulados cobertos por luzes intermitentes.

"Não queremos um hotel apenas para dormir, queremos divertir", afirma o gerente Yukio Nagai.

Localizado no município de Chiba, perto da 'Tokyo Disneyland', o hotel tem diária de 130 euros e atrai muitas fam´ílias com crianças, em busca de diversão após o fechamento do parque.

O primeiro hotel Henn na, reconhecido pelo livro Guinness como o primeiro hotel do mundo administrado por robôs, foi inaugurado em 2015 ao lado de um parque de atrações de Nagasaki, sudoeste do Japão.

A rede tem oito estabelecimentos atualmente, todos administrados pela agência de viagens HIS, que prevê abrir ouros cinco em breve.

