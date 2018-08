O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Ibrahim Bubacar Keita em Bamako no dia 27 de julho de 2018

Ibrahim Bubacar Keita, atual presidente do Mali, foi declarado oficialmente o vencedor das eleições presidenciais e iniciará o segundo mandato de cinco anos em 4 de setembro, anunciou nesta segunda-feira o Tribunal Constitucional do Mali, cuja decisão é irrevogável.

"Proclamo eleito Ibrahim Bubacar Keita", afirmou a presidente do tribunal, Manasa Danioko, depois de uma audiência pública que durou pouco mais de uma hora, durante a qual a principal instância judicial do país rejeitou todas as apelações apresentadas pelo candidato da oposição, Sumala Cissé.

Cissé, que nas eleições presidenciais de 2013 reconheceu imediatamente sua derrota, desta vez rejeitou categoricamente o resultado, que chamou de "fruto apodrecido de uma fraude vergonhosa". De acordo com os cálculos de sua equipe, ele teria vencido a eleição com 51,75% dos votos.

Keita, 73 anos, recebeu 67,16% dos votos no segundo turno de 12 de agosto. Cissé, ex-ministro das Finanças, 68 anos, recebeu 32,84%, anunciou Danioko.

O tribunal declarou inadmissível ou infundada por falta de provas o recurso de apelação apresentado pelo opositor, que convocou seus partidários a resistir em um protesto que reuniu mil pessoas no sábado em Bamako.

