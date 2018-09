O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A diocese do Brooklyn, em Nova York, pagará uma indenização recorde de 27,5 milhões de dólares a quatro meninos abusados ​​sexualmente entre 2003 e 2009 por um professor de religião, com base em um acordo com as vítimas.

Os 27,5 milhões de dólares - 6,87 milhões para cada uma das vítimas com entre 8 e 12 anos - representam a "mais alta indenização individual" já concedida pela Igreja Católica, disse à AFP um dos advogados, Ben Rubinowitz.

"Estamos felizes de ver a Igreja finalmente diante da justiça".

A Diocese do Brooklyn não reagiu à informação.

O acordo encerra uma ação civil das quatro vítimas que conduziria a um julgamento no início de 2019, destacou Rubinowitz.

A ação foi iniciada em 2012 após a prisão do professor Angelo Serrano - hoje com 67 anos - em 2009 por acariciar um menino, crime que reconheceu em 2011 e pelo qual foi condenado a 15 anos de prisão.

Segundo Rubinowitz, a diocese se comprometeu a pagar a indenização "após ter tentado se distanciar de Serrano durante longo tempo".

Serrano trabalhou como funcionário da pequena paróquia de St Lucy-St Patrick e não era padre.

Segundo o site BishopAccountability.org, o recorde anterior para indenização individual por abusos sexuais ligados à Igreja era de 3,4 milhões de dólares, pago a duas vítimas de um padre de Long Island, na região de Nova York.

