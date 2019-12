O ciclone Sarai se aproximava nesta sexta-feira da costa do arquipélago de Fiji, onde as autoridades determinaram que os moradores seguissem para locais elevados ante o risco de inundações.

A meteorologia alerta para a possibilidade de fortes chuvas e ventos que podem provocar danos materiais.

O ciclone deve passar sobre a ilha de Viti Levu no sábado como categoria 2, com ventos de 65 km/h de média e rajadas de até 90 km/h.

Dezenas de pessoas abandonaram suas casas em Lautoka, a segunda maior cidade do arquipélago, e em Ovalau, outra pequena ilha, devido ao risco de inundação.

Os turistas que pretendiam passar as festas de fim de ano neste arquipélago do sul do Pacífico tiveram os voos adiados ou cancelados pela aproximação do ciclone.

Em 2016, o ciclone Winston matou 44 pessoas em Fiyi, destruiu centenas de casas e provocou o prejuízo de um bilhão de dólares.

