16 de Março de 2018

Protesto no centro de Madri por morte de vendedor ambulante senegalês, em 15 de março de 2018

Imigrantes enfrentaram a polícia na noite desta quinta-feira no centro de Madri, após a morte de um vendedor ambulante senegalês que era perseguido pela polícia nas ruas do bairro de Lavapiés.

A polícia de choque e os bombeiros foram enviados a Lavapiés, bairro com a forte presença de imigrantes, após os manifestantes incendiarem motocicletas e latas de lixo.

Os manifestantes atiraram pedras contra os policiais, que reagiram com disparos de balas de borracha.

O protesto foi motivado pela morte de Mmame Mbage, um ambulante senegalês de cerca de 30 anos que vivia na Espanha há doze anos.

Os serviços de emergência informaram que Mbage foi encontrado inconsciente em uma rua de Lavapiés por uma patrulha da polícia municipal.

"Ele estava só quando desmaiou", garantiu um porta-voz dos serviços de emergência.

Já um ambulante que se identificou como Modou, de 25 anos, disse à AFP "que estava na Porta do Sol com ele e a polícia municipal o perseguiu até Lavapiés com uma moto".

"Ele correu com sua manta que pesa muito, talvez uns 25 quilos, e no final estava morto".

