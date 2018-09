O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 11:38 21. Setembro 2018 - 11:38

A imprensa britânica afirmou nesta sexta-feira que a primeira-ministra Theresa May foi "humilhada" pelos dirigentes europeus, que exigiram uma revisão de seu plano para o Brexit durante uma reunião informal em Salzburgo, na Áustria.

A "humilhação" de May é citada nas primeiras páginas dos jornais The Times e The Guardian, enquanto outras publicações citam o "desastre de Salzburgo".

Ao final da reunião, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que "o marco das relações econômicas da forma como foi apresentado, não funcionará, porque minaria os fundamentos do mercado interno".

"As propostas apresentadas atualmente não são aceitáveis, especialmente no âmbito econômico" do relacionamento futuro, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, um dos mais inflexíveis com Londres.

O tabloide The Sun apresenta Tusk e Macron em sua primeira página nesta sexta-feira caracterizados como gangsters de armas nas mãos e chamados de "ratos sujos da UE", que teriam criado uma "emboscada" para May.

"Estamos mais do que ansiosos para nos libertar destes bandidos que dirigem a União Europeia", escreve o tabloide, que defende a posição de Theresa May: "A primeira-ministra se recusou a afastar-se das linhas vermelhas estabelecidas pelo Reino Unido e tinha total razão".

Os jornais Daily Mail e Daily Express apresentaram uma advertência à UE, retomando as ameaças de May, que prevê a possibilidade de que o país abandone a UE em 29 de março de 2019 sem um acordo com Bruxelas.

O Daily Telegraph afirma que a primeira-ministra conservadora está "ferida", mas continua mostrando sua "face corajosa".

Antes da reunião de cúpula da UE em 18 e 19 de outubro em Bruxelas, outro desafio aguarda Theresa May no fim do mês: a conferência do Partido Conservador, onde terá que enfrentar a ira dos defensores do Brexit que consideram o plano da primeira-ministra muito conciliador com a UE.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português