Os jornais britânicos, divididos entre a euforia e a decepção pelo resultado das eleições legislativas, concordam nesta sexta-feira que a vitória de Boris Johnson é "histórica" e abre o caminho para concretizar o Brexit em 31 de janeiro.

"Vitória para Boris... e para el Brexit!", afirma o tabloide Daily Express, assim como outros jornais populares, favoráveis aos conservadores.

O Daily Mail pediu aos leitores em sua primeira página que demonstrem alegria com a vitória de Johnson.

O único tabloide favorável aos trabalhistas de Jeremy Corbyn, o Daily Mirror, fala de um "pesadelo de Natal".

O Financial Times, jornal de referência do mundo dos negócios, destaca que Johnson não depende mais do apoio dos eurocéticos dentro do Partido Conservador.

O Daily Telegraph, muito favorável a Johnson, destaca a "humilhante derrota" da líder do Partido Liberal-Democrata, Jo Swinson, a principal rival da campanha pró-Brexit por sua promessa de cancelar a saída da UE.

Seu partido perdeu muitas cadeiras no Parlamento e Jo Swinson não foi reeleita.

O jornal The Guardian considerou o resultado um "choque" e admite que "a aposta de forçar eleições antecipadas para unificar o voto pelo Brexit funcionou".

The Independent recorda que Johnson conseguiu o "maior avanço dos conservadores desde (Margaret) Thatcher", enquanto os trabalhistas "registram os piores resultados desde (Clement) Attlee", que ficou no poder entre 1945 e 1951.

