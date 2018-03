O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Março de 2018

A imprensa russa acusou a primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta quinta-feira (15), de "envenenar" as relações com Moscou, depois do anúncio feito pela Grã-Bretanha de uma série de sanções contra a Rússia em resposta ao envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra.

"Theresa May envenenou as relações entre Moscou e Londres", dizia a manchete do Nezavissimaïa gazeta, enquanto o oficial Rossiïskaïa gazeta classificou de "reação nervosa" as medidas anunciadas pela dirigente britânica que "escolheu a confrontação com Moscou".

"A crise nas relações entre Moscou e Londres alcançou um novo ápice", constatou o jornal Kommersant, que condena as autoridades britânicas por "buscarem respostas tóxicas" para o envenenamento do ex-espião russo.

"Theresa May tentou acusar a Rússia de todos os pecados", indignou-se o jornal Komsomolskaïa pravda.

De acordo com o jornal Izvestia, a Rússia "responderá no mínimo de maneira simétrica à expulsão dos 23 diplomatas russos".

"Mas a reação russa pode ser até mais global", afirma o jornal, citando fontes diplomáticas.

Na quarta-feira, May anunciou uma série de sanções contra a Rússia, entre elas a expulsão de 23 diplomatas russos e a interrupção dos contatos bilaterais, considerando Moscou "culpado" do envenenamento em seu território do ex-espião russo Serguei Skripal, de 66 anos, e de sua filha Yulia.

