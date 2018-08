O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ex-campeão de críquete Imran Khan foi eleito pelo parlamento nesta sexta-feira primeiro-ministro do Paquistão depois que seu partido venceu as eleições legislativas de 25 de julho.

Khan, de 65 anos, era o grande favorito ante seu único adversário, Shahbaz Sharif, irmão do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif.

O ex-jogador de críquete obteve 176 votos, quatro a mais que os que precisava para ser eleito.

O Movimento pela Justiça (PTI), o partido de Khan, venceu as legislativas, mas não conseguiu a maioria absoluta. Desde então, dirigentes do PTI negociavam com outras formações e deputados independentes para formar um governo de coalizão.

Shahbaz Sharif, chefe das fileiras da Liga Muçulmana do Paquistão (PML), não dispunha praticamente de qualquer possibilidade para ser eleito.

Alguns analistas descreveram a campanha das legislativas como uma das mais "sujas" da história do país pelas supostas manipulações em benefício de Khan realizadas pelo exército paquistanês, ator protagonista da política deste país, com vários golpes de Estado.

Também foi marcada pela presença crescente de partidos islamitas radicais e pelas acusações de fraude eleitoral.

A vitória de Khan põe ponto final a uma década em que o PML-N e o Partido do Povo Paquistão (PPP) se alternaram no poder.

O ex-campeão de críquete prometeu um "novo Paquistão" e se comprometeu a luta contra a corrupção e a pobreza.

O PTI já presidiu um governo provincial na região em Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, que é seu principal feudo eleitoral.

Também fez parte de um governo de coalizão na província do Baluquistão, sudoeste do Paquistão.

Khan é idolatrado por milhões de paquistaneses por seu passado como astro da seleção de críquete, o esporte nacional, que foi campeã do mundo em 1992.

Fora seu passado esportivo, Khan é conhecido agora como "Trump paquistanês" por seu estilo populista e suas propostas conservadoras.

