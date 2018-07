O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Julho de 2018 13:03 27. Julho 2018 - 13:03

O partido do ex-jogador de críquete Imran Khan ganhou as eleições legislativas desta quarta-feira (25) no Paquistão - apontam resultados parciais divulgados nesta sexta (27) pela Comissão Eleitoral Paquistanesa (ECP).

O Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) aparece com pelo menos 114 cadeiras, quase o dobro que o segundo partido mais votado, indicam estes resultados publicados na página on-line da ECP, com mais de 80% dos votos apurados.

O principal rival do PTI, o partido PML-N, conta com 62 cadeiras, e o Partido do Povo Paquistanês (PPP), de Bilawal Bhutto-Zardari, com 43 - completa a ECP.

Já na quinta-feira Imran Khan se proclamou vencedor dessas eleições, que foram marcadas por várias acusações de fraude e por uma apuração bastante lenta.

Para formar governo no Paquistão, é necessária uma maioria de 137 cadeiras.

Ainda não se sabe se o partido de Imran Khan conseguirá atingir esse número. Caso isso não aconteça, terá de buscar aliados entre os deputados independentes, ou formar uma coalizão.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português