A igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de 220 anos em Milot, fotografada em 2002, perdeu sua cúpula no incêndio.

Uma das igrejas mais antigas do Haiti, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira.

A capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição fica na comuna de Milot, norte do país.

As chamas causaram o colapso total da cúpula de 30 metros de diâmetro, disse Patrick Durandis, diretor do Instituto de Proteção do Patrimônio Nacional.

"O incêndio ocorreu por volta das 03:00 da manhã locais em um prédio anexo, segundo relatos de um testemunha", informou Durandis.

Ele disse que as causas são um mistério, porque Milot não tem eletricidade no fim de semana.

"Esperamos os bombeiros", mas "infelizmente eles não puderam intervir por vários motivos", acrescentou.

Cerca de 20 quilômetros ao sul da segunda cidade do Haiti, Cap-Haitien, a capela está localizada na entrada do grande parque histórico conhecido como Cidadela de Laferriere, e recebeu o título da UNESCO em 1982.

A capela real de Milot foi construída entre 1810 e 1813 por ordem de Henri Christophe, o herói da guerra de independência que se autoproclamou rei em 1811.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram