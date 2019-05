Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em um porto tailandês, depois que um navio de carga pegou fogo e provocou uma explosão, informaram autoridades locais.

O distrito ao redor do porto de águas profundas de Laem Chabang, na província de Chonburi, duas horas ao sul da capital Bangcoc, foi declarado "zona perigosa", disse o diretor do porto, Yuthana Mokkhao.

O incêndio começou no sábado às 06h35 (20h35 de sexta-feira no horário de Brasília) no cargueiro KMTC Hong Kong, que estava no cais.

Alguns trabalhadores "inalaram fumaça ou foram atingidos por pequenas faíscas causadas pela explosão dos contêineres", explicou o diretor do porto.

Pelo menos 25 trabalhadores sofreram ferimentos leves ou irritações provocadas pelo incêndio, disse Sivaporn Buapong, chefe do Departamento de Prevenção de Catástrofes na província de Chonburi.

"A situação está sob controle agora [...] A polícia tentará determinar a causa do incêndio", disse à AFP.

Este porto faz parte de um enorme projeto de infraestrutura chamado "Corredor Econômico Oriental (EEC)" e por ele transitam sete milhões de contêineres ptodos os anos, de acordo com o portal do EEC.

