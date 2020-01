Pelo menos oito pessoas morreram nesta terça-feira (7) no incêndio de várias cabines que abrigavam trabalhadores migrantes nos arredores de Moscou - anunciaram agências de notícias russas.

O incêndio foi registrado no início da manhã em um local onde há estufas agrícolas, no distrito de Ramenski, a sudeste de Moscou, relataram as agências, citando o Ministério de Situações de Emergência.

Ainda citando o Ministério, a agência Interfax disse que todos os mortos eram cidadãos do Tadjiquistão, um país pobre da Ásia Central.

O número de pessoas que viviam no local não foi informado. O governo declarou que o incêndio foi controlado e que uma investigação seria aberta.

Milhares de trabalhadores migrantes da Ásia Central vivem na Rússia. As transferências de dinheiro que eles fazem para seus países de origem são essenciais para suas famílias e para a economia desses países, mas costumam ter empregos mal remunerados.

