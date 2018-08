O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um incêndio em um hotel na China deixou 19 mortos e 23 feridos na manhã deste sábado (25), anunciou a imprensa estatal chinesa.

O incêndio foi declarado durante a madrugada, às 04h36 (17h36 de sexta-feira no horário de Brasília) em um estabelecimento na cidade de Harbin, capital da província de Heilongjiang (nordeste), informou a agência de notícias Xinhua.

"De acordo com o último balanço, 19 pessoas foram declaradas mortas e 23 foram enviadas ao hospital para serem tratadas", indicou a agência, que cita a prefeitura local.

A televisão estatal CCTV exibiu imagens do hotel devastado, com suas estruturas metálicas desarticuladas e queimadas, pedaços de teto pendurados, paredes enegrecidas e janelas quebradas.

Os feridos hospitalizados inalaram fumaça tóxica ou sofrem queimaduras, segundo a mesma fonte.

As autoridades abriram uma investigação para determinar as causas do incêndio, acrescentou Xinhua.

Os incêndios mortais são comuns na China, onde as normas de segurança são frequentemente negligenciadas.

Dezoito pessoas morreram e cinco ficaram feridas em abril no incêndio em um karaokê no sul do país.

Em novembro, um incêndio matou 19 pessoas e deixou oito feridos em uma pensão no sul de Pequim. E em maio de 2018, 38 pessoas morreram no incêndio em um asilo em Pingdingshan, na província de Henan (centro).

