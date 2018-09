O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Setembro de 2018 11:59 01. Setembro 2018 - 11:59

Uma forte explosão seguida por um incêndio em uma refinaria na madrugada deste sábado no sul da Alemanha deixou pelo menos 10 feridos, um acidente que forçou a saída temporária de quase 2.000 pessoas de suas casas.

Quase 600 pessoas, entre bombeiros, agentes de resgate e policiais, seguiram para o local. As chamas já estavam praticamente controladas, segundo as autoridades.

A polícia informou que não detectou nenhuma contaminação perigosa, o que permitiu o fim das advertências neste sentido.

A explosão, que não teve a origem determinada até o momento, aconteceu em um setor de produção de gás e combustível líquido de uma unidade da empresa Bayernoil próxima do rio Danúbio, na região da Baviera, às 5H30 da manhã.

Todos os feridos são funcionários da refinaria, que fica a 15 km de Ingolstadt, na região de Baviera. Quatro foram internados, um deles em estado grave.

De acordo com a rádio e televisão pública local Bayerischer Rundfunk, "a onda de choque (da explosão) foi sentida em vários quilômetros" e uma nuvem de fumaça era observada na região.

Nas redes sociais foram publicadas diversas imagens que mostram as chamas na refinaria.

Muitos moradores e curiosos, que acordaram com a explosão, seguiram para os campos que cercam a refinaria para observar os trabalhos de resgate.

Um total de 1.800 habitantes das localidades de Vohburg e Irsching foram retirados de suas casas por segurança e levados para ginásios da região.

Quatro horas depois da explosão, a intensidade da nuvem de fumaça ao redor da refinaria era muito menor, o que permitiu aos serviços de emergência autorizar o retorno dos moradores para suas residências.

"A situação melhorou um pouco e não é mais necessária a saída dos residentes dos arredores", afirmou um porta-voz da polícia.

Os serviços de emergência pediram à população que mantenha as portas e janelas fechadas em consequência da fumaça em um raio de 20 quilômetros ao redor do foco do incêndio.

A empresa local Bayernoil, proprietária da refinaria de Vohburg, tem 790 funcionários em duas instalações na Baviera. Produz diversos tipos de combustível, como gasolina, diesel e óleo para uso doméstico, assim como asfalto, com uma capacidade de tratamento de petróleo bruto de 10,3 milhões de toneladas por ano, de acordo com o site do grupo.

O incêndio anterior em uma refinaria na Alemanha aconteceu em julho em uma unidade da empresa Shell e não deixou feridos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português