O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Julho de 2018 16:00 23. Julho 2018 - 16:00

O incêndio que ameaça o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, avançou neste último final de semana, informou o site Inciweb nesta segunda-feira de manhã.

A situação é tensa em razão das difíceis condições climáticas previstas para esta semana.

O incêndio, batizado de Ferguson, destruiu mais de 13.600 hectares, de acordo com o último balanço do Inciweb divulgado nesta segunda-feira. O site indica que apenas 13% do fogo foi controlado.

Na sexta-feira, o Departamento de Agricultura havia avaliado em cerca de 10 mil os hectares devorados pelas chamas.

"As previsões meteorológicas antecipam um ar mais quente e seco ao longo da semana, o que prepara as condições para um momento crítico e extremo em termos de incêndios", disse Inciweb.

Segundo essa fonte, mais de 3.000 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas, que estão afetando a floresta nacional de Stanislaus e ameaçam o Parque Nacional de Yosemite, localizado a leste do incêndio.

O parque turístico permanece aberto ao público, segundo Inciweb, mas em várias áreas ao redor, as autoridades emitiram uma ordem de evacuação obrigatória.

No total, um bombeiro morreu e outros seis ficaram feridos desde o início, por razões desconhecidas, do Ferguson, em 13 de julho.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português