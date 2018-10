O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Em julho, quase 100 pessoas morreram em incêndios perto de Atenas, no pior incêndio da Grécia

Mesmo alcançando os objetivos mais otimistas do acordo climático de Paris, a área do sul da Europa devastada por incêndios florestais aumentará pelo menos 40% a cada ano, alertaram pesquisadores nesta terça-feira.

Após dois anos de incêndios frequentemente mortais em Portugal, Espanha, sul da França e Grécia, cientistas da Universidade de Barcelona disseram que mais áreas florestais poderão ser perdidas para as chamas se as metas estabelecidas no acordo climático de 2015 não forem alcançadas.

O acordo visa limitar o aumento da temperatura global "bem abaixo" de 2 graus Celsius - e abaixo de 1,5° C, se possível.

No primeiro estudo desse tipo, a equipe testou modelos informáticos para saber quão piores os incêndios se tornarão se as temperaturas globais subirem 1.5ºC, 2ºC ou 3ºC até o final do século.

"Isso é relevante porque há muitos incêndios nesta área, por exemplo, na Grécia este ano ou no verão passado em Portugal", disse à AFP Marco Turco, do Departamento de Física Aplicada da universidade e principal autor do estudo.

"Estes são exemplos de coisas que virão no futuro", acrescentou.

Turco e sua equipe descobriram que a área do sul da Europa perdida anualmente em incêndios aumentaria entre 40% e 54%, mesmo se as subidas de temperatura forem limitadas a 1,5ºC - a meta mais ambiciosa em todos os esforços de mitigação da mudança climática.

"1.5C é realmente ambicioso... mas não é fisicamente impossível", disse Turco.

Se as temperaturas subirem 2ºC em relação aos níveis pré-industriais, a área destruída pelo fogo aumentaria entre 62% e 87% e, se aumentarem 3ªC, esta área poderia crescer até 187%, uma vez que as secas induzidas pela mudança climática produzem mais material combustível.

O sul da Europa atualmente perde cerca de 4.500 quilômetros quadrados - três vezes a área da Grande Londres - a cada ano para o fogo.

