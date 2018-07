O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Julho de 2018 2:05 24. Julho 2018 - 02:05

Ao menos 20 pessoas morreram nos incêndios que atingem os arredores de Atenas, anunciou na madrugada desta terça-feira (horário local) o porta-voz do governo grego, Dimitris Tzanakopoulos.

A maioria das vítimas ficou presa no setor do balneário de Mati, a aproximadamente 40 km de Atenas, em casas ou veículos, informou Tzanakopoulos, apontando em "mais de 104" o número de feridos, 11 deles em estado grave. Entre os feridos há 16 crianças.

Por volta da meia-noite, um fotógrafo da AFP encontrou os corpos calcinados de três pessoas, e posteriormente de uma quarta, sob um automóvel e uma moto no balneário de Mati, uma das regiões mais afetadas.

As autoridades seguem buscando vítimas e retirando os afetados na madrugada desta terça-feira, segundo o porta-voz.

Nove barcos da patrulha costeira, dois navios da Marinha e "dezenas de barcos particulares", auxiliados por helicópteros do Exército, realizam evacuações a partir do porto de Rafina, próximo a Mati, onde residentes e turistas se refugiaram na beira do mar, informou Tzanakopoulos.

A presidência da República anulou os festejos desta terça-feira para recordar o restabelecimento da democracia na Grécia, em julho de 1974.

- Reforço europeu -

Tzanakopoulos anunciou que a Espanha enviará dois aviões e Chipre, uma equipe com 60 bombeiros, após a Grécia ativar o mecanismo europeu de defesa civil para obter ajuda de seus sócios.

O premier grego, Alexis Tsipras, encurtou sua viagem à Bósnia para liderar a célula de crise.

Após presidir uma reunião do gabinete, Tsipras antecipou uma "noite difícil" e informou que há "mais de 600" bombeiros combatendo em três frentes, incluindo duas que seguem avançando nos arredores de Mati e a 55 km a oeste da capital, na localidade de Kinetta.

As operações aéreas de combate às chamas, das quais participam oito aviões e nove helicópteros, foram interrompidas durante a noite.

Segundo o secretário-geral da Defesa Civil, Yannis Kapakis, os incêndios foram avivados por ventos de mais de 100 km/h, uma "situação extrema".

O primeiro-ministro manifestou sua "preocupação com o fato de que estes focos se desenvolveram em paralelo", indicando a possibilidade de uma origem criminosa.

Em Kinetta, os incêndios arrasaram casas e veículos e três vilas foram evacuadas, com a prefeitura criando albergues para os deslocados.

A Grécia enfrenta uma onda de calor com temperaturas de até 40ºC, e segundo os serviços de meteorologia as condições seguirão muito complicadas nesta terça-feira.

- Suécia tem 27 incêndios -

Na Suécia havia 27 incêndios ativos nesta segunda-feira, segundo a Defesa Civil, no momento em que as temperaturas devem atingir os 35ºC.

França, Itália e Alemanha enviaram apoio aéreo terrestre, além de bombeiros, para ajudar a sufocar as chamas na Suécia, onde geralmente no verão as temperaturas ficam em torno dos 23ºC.

A Suécia vive uma seca sem precedentes e os termômetros atingiram temperaturas jamais vistas em um século.

Na Lapônia, a província mais setentrional da Finlândia, os incêndios arrasaram bosques e pastos na região da fronteira com a Rússia.

Na Noruega, que este ano viveu um mês de maio com temperaturas recordes, também ocorrem vários pequenos incêndios, e um bombeiro morreu em 15 de julho.

Na Letônia, as chamas destruíram mais de 800 hectares nas regiões ocidentais do país em cinco dias.

Os especialistas advertem que as temperaturas se manterão altas e não choverá no país nas próximas duas semanas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português