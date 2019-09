A poluição e os gases de efeito estufa gerados pelos incêndios florestais na Indonésia estão colocando em risco a saúde de quase dez milhões de crianças, alertaram as Nações Unidas nesta terça-feira.

Os incêndios lançam fumaça tóxica na atmosfera em toda a região, o que nas últimas semanas obrigou que escolas e aeroportos fossem fechados também nos países vizinhos.

O governo indonésio enviou milhares de pessoas e aviões-tanque para combater os incêndios, em muitos casos causados por queimadas para a criação de solos aráveis.

Os incêndios são um problema recorrente no país, mas desta vez a situação é especialmente grave devido à seca.

Quase dez milhões de pessoas com menos de 18 anos - 25% delas com menos de cinco anos - vivem nas áreas mais afetadas pelos incêndios, na ilha de Sumatra e na parte indonésia da ilha de Bornéu, afirma a Agência das Nações Unidas para a proteção da criança.

As crianças pequenas são especialmente vulneráveis devido ao desenvolvimento do sistema imunológico, enquanto os bebês de mães expostas à contaminação durante a gravidez podem nascer com baixo peso ou prematuros.

