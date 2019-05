A produção de automóveis no Reino Unido desabou quase 50% em abril no Reino Unido, uma consequência do fechamento temporário de fábricas ante as incertezas do Brexit.

De acordo com os números mensais da Associação de Fabricantes e Vendedores de Automóveis (SMMT), a produção caiu 44,5% em ritmo anual no mês passado, a 70.971 unidades.

A queda reflete a decisão de várias montadoras presentes no Reino Unido de antecipar a abril o recesso anual da produção, que tradicionalmente acontece durante o verão.

A medida tinha o objetivo de preparar as empresas para qualquer perturbação ligada ao Brexit, que deveria ter acontecido no fim de março.

A data de saída britânica da União Europeia (UE) foi adiada para 31 de outubro após a rejeição por parte do Parlamento ao acordo de divórcio assinado entre Londres e Bruxelas. Mas a decisão foi anunciada muito tarde para permitir uma mudança de plano das indústrias.

O fechamento de fábricas pode voltar a acontecer em 31 de outubro, advertiu a SMMT, que citou medidas caras como a constituição de reservas e a preparação para eventuais procedimentos alfandegário.

Quase 80% dos automóveis fabricados no Reino Unido são destinados à exportação, metade deles com destino aos demais 27 países da UE.

A produção registrou queda em abril pelo 11º mês consecutivo.

