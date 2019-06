Um membro da produção do novo filme da série de James Bond ficou ferido levemente nesta terça-feira (4), durante as filmagens de uma explosão controlada, anunciou a conta oficial da série cinematográfica sobre o agente 007.

O incidente ocorreu nos estúdios Pinewood, perto de Londres, e provocou "danos" na parte externa do edifício, segundo a conta dos estúdios no Twitter.

"Ninguém ficou ferido no estúdio, mas um membro da equipe que estava na parte externa sofreu um ferimento leve", acrescentou, sem dar maiores detalhes.

De acordo com o tabloide The Sun, o incidente ocorreu durante os testes de uma cena de ação que incluía uma "bola de fogo". Parte do estúdio caiu sobre um integrante da equipe de filmagens, que estava em uma rampa.

"Foi o caos completo", contou um membro da equipe ao jornal britânico. "Houve três fortes explosões e uma parte do teto do cenário de Bond caiu".

As filmagens do 25º episódio da saga no cinema foram marcadas recentemente por outro incidente, desta vez envolvendo o próprio Daniel Craig, o ator que interpreta o mais célebre espião de Sua Majestade.

No fim de maio, a conta oficial do 007 no Twitter anunciou qu e o ator britânico ficou ferido durante uma filmagem na Jamaica, o que não comprometeu o lançamento do filme, previsto para abril de 2020.

