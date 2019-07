Uma incomum chuva de granizo atingiu no domingo a região da cidade mexicana de Guadalajara, provocando danos em mais de 1.200 casas e lojas, e o mesmo fenômeno ocorreu nesta segunda-feira na turística San Miguel de Allende.

As equipes de limpeza já retiraram 3 mil metros cúbicos de gelo nas ruas e casas, após a realização de 85% do trabalho, disse à imprensa o presidente da Câmara Municipal de Guadalajara, Ismael del Toro.

No domingo, ao menos seis municípios na região de Guadalajara e da vizinha Tlaquepaque (Jalisco) amanheceram com uma camada de gelo de até dois metros, e o degelo provocou a inundação de centenas de casas no lapso de apenas alguns minutos.

Em San Miguel de Allende, a turística cidade do estado de Guanajuato frequentada por americanos e canadenses e situada a 330 km de Guadalajara, a chuva de granizo deixou nesta segunda-feira uma camada de gelo de 70 centímetros.

Várias ruas ficaram bloqueadas pelo gelo, o que perturbou o tráfego e o comércio na cidade.

Apesar de a chuva de granizo ser algo comum nesta época do ano, a que caiu no domingo teve uma intensidade inédita.

