Chrissie Hynde, da banda The Pretenders, no Festival de Glastonbury, em Pilton, Inglaterra, em 23 de junho de 2017

Dezenas de artistas e gravadoras, entre eles Radiohead, Pretenders e Decca Records, lançaram nesta sexta-feira o movimento "Music declares emergency" ("A música declara o estado de emergência" climática) para militar a favor da causa ecológica.

Entre os membros do movimento estão também os lendários estúdios de Abbey Road, as gravadoras Universal Music UK, Sony Music UK, Warner Music UK, assim como o DJ Bonobo e o grupo The Cinematic Orchestra.

"Nunca foi tão importante compreender a gravidade da crise climática", indica o movimento em um comunicado.

"O 'Music Declares Emergency' foi criado para permitir ao setor da música no Reino Unido declarar o estado de emergência climática e ecológica (...) e pedir ao governo que responda a ela", acrescenta.

