Um ilusionista indiano, que mergulhou neste domingo no Ganges totalmente acorrentado para provar que conseguia sair rapidamente, desapareceu nas águas do rio, informou a polícia.

Chanchal Lahiri, conhecido pelo nome nome artístico "Jadugar Mandrake" (o mago Mandrake), saltou acorrentado de uma grua no rio diante de parentes, policiais e uma multidão que acompanhava o número.

Como o homem de 40 anos não apareceu depois do tempo esperado, as autoridades iniciaram os trabalhos de busca, mas ainda não tiveram êxito. "Continuamos as buscas", declarou à AFP um parente do ilusionista.

Antes de começar a apresentação, Lahiri explicou que havia conseguido realizar essa mesma façanha numa versão mais difícil há 21 anos no mesmo lugar.

"Eu estava acorrentado dentro de uma caixa de vidro e fui lançado na água da ponte Howrah. Demorei apenas 29 segundos para sair", disse à AFP o mago Mandrake antes da apresentação deste domingo, reconhecendo em seguida que esta seria mais difícil.

"Se conseguir me liberar, será mágico. Se não conseguir, será trágico", afirmou.

Em 2013, Lahiri tentou repetir o némero da fuga da caixa de vidro, mas o público começou a insultá-lo quando foi possível ver uma saída no acessório.

