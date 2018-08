O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Pelo menos 65.000 pessoas, inclusive o presidente indonésio, dançaram neste domingo (5), em Jacarta, o ritmo tradicional "poco poco", batendo o recorde mundial de número de participantes, segundo as autoridades locais, que queriam promover os próximos Jogos Asiáticos na Indonésia.

Perfeitamente alinhados, homens e mulheres vestidos de vermelho e branco — como a bandeira indonésia — dançaram no centro da capital ao som de "poco poco", uma dança originária da região de Manado, no norte da ilha de Célebes.

O presidente indonésio, Joko Widodo, sua mulher Iriana e outros membros do governo também participaram do ato, que aconteceu no parque do monumento nacional (Monas) e nas avenidas da cidade, às 6h locais, para evitar o calor.

Os Jogos Asiáticos, do qual participarão cerca de 11.000 atletas em cerca de 40 esportes, serão realizados de 18 de agosto a 2 de setembro em Jacarta e Palembang, cidade no sul da ilha de Sumatra. Esse é o maior evento multi-esportivo do mundo depois dos Jogos Olímpicos.

