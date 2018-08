O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As equipes de emergência da Indonésia retiraram nesta segunda-feira (6) mais de 2.000 turistas das pequenas ilhas próximas a Lombok, depois do terremoto deste domingo, que matou pelo menos 98 pessoas e reduziu milhares de casas a escombros.

O tremor de 6,9 graus de magnitude provocou cenas de pânico, exatamente uma semana depois de outro terremoto em Lombok que deixou 17 mortos.

Nesta segunda-feira, as equipes de resgate procuravam sobreviventes entre os escombros de casas, mesquitas e escolas que foram destruídas no terremoto de domingo à tarde.

Na ilha vizinha de Bali, principal destino turístico do país do Sudeste Asiático, o terremoto também foi sentido.

"Sete turistas indonésios faleceram em Gili Trawagan em consequência do terremoto, o que eleva o total de mortos para 98", afirmou o porta-voz da agência nacional de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, alertando que esse balanço deve aumentar nas próximas horas.

"Temos desafios: as estradas foram danificadas, três pontes também foram abaladas. O acesso é difícil para alguns locais, e não temos funcionários suficientes", completou o porta-voz.

"As equipes de emergência conseguiram resgatar entre 2.000 e 2.700 turistas das Ilhas Gili, tanto indonésios como estrangeiros, que foram levados para um porto ao norte de Lombok. Depois seguirão para o aeroporto", afirmou Purwo Nugroho.

"Alguns decidiram permanecer, mas a maioria prefere ir embora", completou.

Algumas horas antes, as autoridades haviam anunciado uma operação para retirar 1.200 turistas das Ilhas Gili, três pequenas ilhas tropicais a poucos quilômetros da costa noroeste de Lombok que são populares entre mochileiros e mergulhadores.

O vídeo de um imã orando com estoicismo na mesquita Denpasar de Bali enquanto a terra tremia se tornou um fenômeno viral nas redes sociais, com elogios dos internautas à fé inabalável do religioso.

Denink Ayu, recepcionista de um hotel em Gili Trawangan, a maior das três ilhas Gilis, contou ao canal CNN Indonésia que "todos entraram em pânico" após o terremoto.

Um casal de turistas franceses que viajaram em lua de mel às Ilhas Gili decidiu retornar para seu país após as cenas de pânico.

"Estávamos em um ônibus. Era de noite, e eu começava a cochilar quando sentimos que o ônibus tremia como se estivessem empurrando do lado fora. Então, uma garota que estava do meu lado gritou 'earthquake' (terremoto em inglês). Acordei e sentimos o chão tremer por 15 segundos", relatou Anna no aeroporto internacional de Lombok.

Seu marido Julien afirmou que o casal pretendia passar uma semana na ilha, mas decidiu retornar "porque já aconteceu outro terremoto na semana passada".

- Centenas de feridos -

Moradores relataram um tremor violento, que provocou uma corrida desesperada para as ruas.

"Todos saíram imediatamente de suas casas, todos estavam em pânico", disse Iman, que como muitos indonésios tem apenas um nome.

Vários pontos de Lombok ficaram sem energia elétrica, e pacientes precisaram ser retirados dos hospitais.

O número de pessoas que abandonaram suas casas alcança 20.000 em Lombok, informou o porta-voz da agência nacional de desastres, que recordou a necessidade de alimentos e remédios.

Centenas de pessoas recebiam atendimento do lado de fora de um hospital de Mataram, a principal cidade de Lombok, muito afetada pela terremoto.

Dezenas de habitantes ainda podem estar sob os escombros. O prefeito do distrito de Lombok, Najmul Akhyar, calcula que 80% da área foi afetada pelo terremoto.

Arquipélago de 17.000 ilhas e ilhotas, a Indonésia está localizada no que é conhecido como o "cinturão de fogo" do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica. Embora o país registre inúmeros terremotos, a maioria não oferece riscos.

