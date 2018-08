O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um indonésio condenado depois de seu divórcio a pagar mais de 10.000 dólares a sua ex-esposa decidiu entregar esta soma de dinheiro usando apenas moedas, e com isso encheu 13 sacos de pano com um peso total de 890 kg.

Dwi Susilarto chegou ao tribunal no centro da ilha de Java transportando quase uma tonelada de moedas em uma caminhonete.

Para isso, precisou da ajuda de dois amigos e um carrinho, e teve de fazer várias viagens entre o estacionamento e a sala de audiência do tribunal.

A condenação incluía uma pensão alimentar de seus dois filhos, que deve ser paga durante nove anos.

A princípio, Susilarto tinha que pagar 3.000 dólares, mas sua ex-mulher apelou da decisão e, por fim, ele foi condenado a pagar 12.440 dólares.

Indignado, o ex-marido decidiu pagar 10.690 dólares em moedas e o restante com cédulas.

No tribunal, Susilarto quase saiu no braço com o advogado da ex-mulher, que se negou a contar o dinheiro e o acusou de querer humilhá-la.

O presidente do tribunal pediu aos funcionários da justiça que contassem as moedas, o que vai requerer, ao menos, uma semana.

