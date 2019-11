A Interpol lançou nesta segunda-feira um mandado de busca internacional contra oito homens suspeitos de matar ou cometer violência contra mulheres.

O pedido da Interpol, que coincide com o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, apela à ajuda do público para encontrar os suspeitos em questão.

Dos oito suspeitos, seis são procurados por assassinato, um por lesão corporal grave que resultou em morte e outro por violência sexual.

Dois dos homens são procurados pela Rússia e os outros por Dinamarca, Noruega, Ucrânia, Brasil, Chipre e Estados Unidos.

"Trata-se de lembrete absoluto de como mulheres e meninas sofrem universalmente com a violência e o abuso em todo o mundo".

Em 2017, cerca de 87.000 mulheres e meninas foram assassinadas em todo o mundo, de acordo com um relatório de 2018 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

"A violência contra mulheres e meninas é uma das violações mais comuns e persistentes dos direitos humanos", disse o secretário-geral da Interpol, Juergen Stock.

"O pedido da Interpol é um lembrete de que levar os fugitivos à justiça é uma parte fundamental da cooperação internacional na aplicação da lei", afirmou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram