(Arquivo) Uma operação coordenada pela Interpol e a Europol prendeu 672 pessoas em todo o mundo por envolvimento no tráfico de alimentos e bebidas potencialmente perigosos

Uma operação coordenada pela Interpol e a Europol prendeu 672 pessoas em todo o mundo por envolvimento no tráfico de alimentos e bebidas potencialmente perigosos.

A operação, realizada entre dezembro de 2018 e abril de 2019 envolvendo policiais de 78 países, resultou na apreensão de mercadorias no valor de mais de US $ 117 milhões em armazéns, mercados ou durante os controles de transporte.

Os inspetores encontraram, por exemplo, pacotes de queijo e frango com validade vencida, bebidas contendo produtos perigosos ou muita carne armazenada em condições sanitárias ilegais, segundo a Interpol em nota enviada à AFP.

No total, 16 mil toneladas de alimentos e 33 milhões de litros de bebidas foram retirados do mercado.

No Zimbábue, cerca de 14.000 litros de bebidas não-alcoólicas contendo altos níveis de ingrediente ativo de uma droga para disfunção erétil foram apreendidos, colocando alguns consumidores em risco de morte.

Como nas operações anteriores do mesmo tipo, o contrabando de álcool mais uma vez foi responsável pela maior parte das apreensões.

Na Rússia, uma fábrica de vodca clandestina foi fechada e 4.200 litros de álcool adulterado foram apreendidos.

"O volume de apreensões confirma que a fraude alimentar afeta todos os tipos de produtos em todas as regiões do mundo", declarou Jari Liukku, chefe do Centro Europeu de Crime Organizado da Europol.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram